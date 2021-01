Stand: 22.01.2021 14:42 Uhr Abu-Walaa-Prozess: Beweisaufnahme vor Abschluss

Der seit mehr als drei Jahren laufende Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschland-Chef der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Ahmad A. alias Abu Walaa, nähert sich seinem Ende. Nach Angaben des Oberlandesgerichts Celle will der Richter die Beweisaufnahme am nächsten Verhandlungstag am kommenden Dienstag abschließen. Außerdem sollen dann die Plädoyers der Bundesanwaltschaft und der Verteidigung gehalten werden. Dem Iraker Ahmad A. und drei Mitangeklagten wird vorgeworfen, junge Menschen vor allem im Ruhrgebiet und im Raum Hildesheim islamistisch radikalisiert und in die IS-Kampfgebiete geschickt zu haben.

Weitere Informationen Celle: Kosten für Terror-Prozess gehen in die Millionen Der OLG-Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Anführer hat nach NDR Informationen schon fast 10 Millionen Euro gekostet. (08.11.2020) mehr Abu-Walaa-Prozess: Mitangeklagter verurteilt Das Oberlandesgericht Celle hat einen Mitangeklagten im sogenannten Abu-Walaa-Prozess zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der Mann hat seine Strafe aber bereits verbüßt. (29.04.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.01.2021 | 13:30 Uhr