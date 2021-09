Stand: 17.09.2021 07:29 Uhr Abschiebung in Bergen eskaliert: Mann verschanzt sich

In Bergen im Landkreis Celle ist eine Abschiebe-Aktion in der Nacht eskaliert. Nach Polizeiangaben hat sich dort ein Mann in seiner Wohnung verschanzt. Er sollte nach bisherigen Erkenntnissen gemeinsam mit seiner Familie nach Armenien abgeschoben werden. Die Beamten sind in dem Mehrfamilienhaus in Bergen mit Verhandlungsexperten im Einsatz, um den Mann zur Aufgabe zu überreden.

