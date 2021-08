Stand: 09.08.2021 09:36 Uhr Abrissarbeiten für neues Rathaus in Neustadt beginnen

Es hat viel Streit gegeben, um den Bau eines neuen Rathauses in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover). Doch jetzt geht es los. Als erstes werden zwei Häuser und ein ehemaliger Bauernhof abgerissen, im November beginnt dann der eigentlichen Bau. Ein Unternehmen errichtet das Rathaus für 43 Millionen Euro und verpachtet es anschließend an die Stadt. Ende 2023 soll das Gebäude fertig sein. Dann sollen dort Behörden, aber auch Einzelhändler einziehen.

