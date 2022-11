Stand: 18.11.2022 09:24 Uhr Abgestürzter Motorsegler flog lange ohne Funkkontakt

Der Ende August im Landkreis Hildesheim in zwei Wohnhäuser abgestürzte Motorsegler ist ohne Funkkontakt über Braunschweig und Hannover geflogen. Das geht aus dem Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hervor. Bei dem verstorbenen Piloten gab es Hinweise auf ein Herzversagen. Das hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Obduktion ergeben. Der 79-Jährige saß also vor dem Absturz möglicherweise längere Zeit bewusstlos oder sogar leblos am Steuer des Motorseglers. In Lübbrechtsen krachte er dann in zwei Häuser. Dort wurde niemand verletzt.

