Abgesagte Lesung: Uni Hannover reagiert und lädt Autoren ein Stand: 25.10.2021 15:30 Uhr Eine geplante Lesung aus einer neuen Biografie über Chinas Staatschef Xi Jinping in Hannover ist abgesagt worden - offenbar nachdem von chinesischer Seite Druck ausgeübt worden ist.

Die Autoren der Biografie, Ex-"Spiegel"-Chef Stefan Aust und der langjährige China-Korrespondent Adrian Geiges, wollten ihr Buch "Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt" am Mittwoch per Online-Lesung parallel in Hannover und Duisburg vorstellen. Dann habe das veranstaltende Konfuzius-Institut die Anweisung erhalten, dass diese Lesung auf keinen Fall stattfinden dürfe. Das sagte Geiges NDR Niedersachsen. Dabei gehe es gar nicht um einen möglicherweise kritischen Inhalt des Buches, so Geiges, sondern tatsächlich um den Kult, der um Xi Jingping herrsche. Er sei unantastbar - es dürfe nicht über ihn als normalen Menschen gesprochen werden. Diesen Kult gebe es schon lange in China, aber jetzt solle er offenbar auf Deutschland ausgeweitet werden.

VIDEO: "Todesstoß für Konfuzius-Institute" (1 Min)

"Nicht akzeptabel, befremdlich und unverständlich"

Die Leibniz Universität hatte am Morgen Stellung zu dem Fall genommen. Die Uni sei in keiner Weise und zu keinem Zeitpunkt über die Planung der Veranstaltung ihres Kooperationspartners, des Leibniz-Konfuzius-Instituts, informiert oder in die Absage involviert worden, teilte eine Sprecherin am Montagmittag mit. Die Absage sei nicht akzeptabel, befremdlich und unverständlich.

Uni lädt Autoren ein

"Die Hochschulleitung wird zeitnah das Gespräch mit dem Direktorium ihres Kooperationspartners Leibniz-Konfuzius-Institut e.V. suchen, um die mögliche weitere Zusammenarbeit zu überprüfen", hieß es weiter. "Jeglicher Versuch der politischen Einflussnahme auf Forschung, Lehre und Öffentlichkeitsarbeit der Leibniz Universität durch ausländische Regierungen ist dabei strikt zurückzuweisen." Die Universität lade die Autoren und den Verlag ein, die Lesung an der Leibniz Universität Hannover durchzuführen. "Dies wäre der Hochschulleitung eine Freude und Ehre und Ausdruck unseres Leitbildes als Leibniz Universität."

Aust warnt vor "Diktatur"

Auch vom Verlag, in dem das Buch erscheint, gibt es eine Reaktion: "Die Absage der Veranstaltung durch die beiden Konfuzius-Institute ist ein beunruhigendes und verstörendes Signal", sagte Verlegerin Felicitas von Lovenberg vom herausgebenden Piper-Verlag in einer Stellungnahme, die NDR Niedersachsen vorliegt. Aust reagierte ebenfalls: "Erstmals ist eine Diktatur dabei, den Westen wirtschaftlich zu überholen, und versucht jetzt auch, ihre gegen unsere Freiheit gerichteten Werte international durchzusetzen", sagte er laut Verlag.

Thümler: "Nicht akeptabel"

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) sagte zu dem Vorfall: "In Deutschland herrschen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Jeder, der bei uns lebt und lehrt, sollte sich dessen bewusst sein. Daher ist die Absage der Vorlesung an den beiden Konfuzius-Instituten nicht akzeptabel." Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über den Fall berichet.

FDP stellt Anfrage an Ministerium

Die FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag hat mittlerweile eine Anfrage an das Wissenschaftsministerium gerichtet. Die chinesische Intervention sei ein "beunruhigender Eingriff in unsere Wissenschafts- und Kulturfreiheit", sagte der FDP-Abgeordnete Lars Alt. Bedenklich sei insbesondere der Grad chinesischer Kontrolle auf die Geschäftsführung der Konfuzius-Institute. Die Landesregierung müsse jetzt darlegen, in welchem Ausmaß Druck auf die Konfuzius-Institute ausgeübt wurde und inwieweit diese Form der Kooperation mit chinesischen Hochschulen in Niedersachsen noch haltbar sei.

Was sind die Konfuzius-Institute?

Konfuzius-Institute sind offizielle Kultur- und Bildungsinstitutionen, die von der Zentrale der Konfuzius-Institute, einer Unterabteilung des chinesischen Bildungsministeriums, gefördert werden. Weltweit gibt es rund 550 Institute, 19 sind in Deutschland ansässig - zwei davon in Niedersachsen: in Hannover und in Göttingen. Jedes Konfuzius-Institut wird in einer Kooperation zwischen einer lokalen und einer chinesischen Hochschule betrieben, im Fall des Leibniz-Konfuzius-Instituts Hannover (LKIH) sind dies die Leibniz Universität Hannover und die Tongji-Universität in Shanghai. Trägerverein des LKIH ist der Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover e.V. Die Institute in Niedersachsen erhalten laut Wissenschaftsministerium keine Förderung aus dem Landeshaushalt. (Quelle: Leibniz-Konfuzius-Institut Hannover)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.10.2021 | 12:00 Uhr