Abgeordneten-Diäten: Grüne im Landtag fordern Absenkung Stand: 31.05.2021 14:45 Uhr Die Grünen im Niedersächsischen Landtag fordern, die Entlohnung der Abgeordneten den in der Corona-Krise gesunkenen Durchschnittslöhnen in der Bevölkerung anzupassen.

Die Diätenkommission des Landtags habe entsprechend der Lohnentwicklung in Niedersachsen ein Absenken der Abgeordneten-Entschädigung um rund 65 Euro im Monat vorgeschlagen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Helge Limburg. "Wir fordern die anderen Fraktionen auf, den Rückgang der Löhne in Niedersachsen in der Corona-Krise auch für die Abgeordneten nachzuvollziehen und die empfohlene Absenkung zu beschließen." Einen entsprechenden Entschließungsantrag wollen die Grünen nun in den Landtag einbringen.

Gehaltseinbußen, unsichere Perspektiven

Viele Menschen hätten ihre Jobs verloren, so Limburg weiter, andere kämpften mit Gehaltseinbußen und unsicheren Perspektiven. "Da wäre die leichte Absenkung der Diäten, was der Lohnentwicklung in den vergangenen Monaten entspricht, zumindest ein kleines Zeichen des Landtags als gewählter Volksvertretung."

Fraktionen diskutieren noch

Und wie sehen das die anderen Parteien im Landtag? "Die CDU-Landtagsfraktion befindet sich dazu derzeit in Gesprächen mit den anderen Fraktionen", hieß es auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen, "den Ergebnissen dieser Gespräche wollen wir nicht vorgreifen." Die Fraktionen von SPD und FDP äußerten sich zu der NDR Anfrage bisher nicht.

Nullrunde im Bundestag

Auch im Deutschen Bundestag sinken in diesem Jahr die Abgeordnetendiäten, im vergangenen Jahr gab es bereits eine Nullrunde. "Der Niedersächsische Landtag sollte sich dieser Entwicklung anschließen", sagte Limburg. 2020 hatte sich der Landtag bereits gegen eine nach der Gehaltsentwicklung vorgesehene Erhöhung entschieden. Das Abgeordnetengesetz sieht seit 2010 vor, dass die Diäten regelmäßig an die allgemeine Einkommensentwicklung angepasst werden. Die letzte Erhöhung der Bezüge für die 137 Abgeordneten hatte es 2019 gegeben - und zwar auf 7.175 Euro.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 31.05.2021 | 12:00 Uhr