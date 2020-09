Stand: 27.09.2020 16:21 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Ab Montag streiken Beschäftigte in NIedersachsen

Nachdem die vergangene Woche eine Art Probelauf für Streiks unter Corona-Bedingungen gewesen sei, sollen Beschäftigte im öffentlichen Dienst ab Montag in ganz Niedersachsen auf die Straßen gehen. Alle Bereiche des öffentlichen Dienstes seien davon betroffen, wie ver.di-Sprecher Matthias Büschking NDR.de Niedersachsen sagte. Tausende Mitarbeiter von Kitas, Sparkassen, Wasser- und Schifffahrtsämtern werden in dezentralen Aktionen ihre Arbeit niederlegen, so der Sprecher. Ein Schwerpunkt ist am Montag die Landeshauptstadt.

In Hannover streiken Mitarbeiter von Verwaltung und Üstra

Zum einen seien Beschäftigte der Stadtverwaltung Hannover zum Ausstand aufgerufen. Davon sind nach Rathaus-Angaben auch Service-Bereiche wie mehrere Bürgerämter und die KfZ-Zulassungsstelle betroffen. Um 11 Uhr hat ver.di vor dem Rathaus ein Protesttreffen geplant. Ab Dienstag weitet die Gewerkschaft die Proteste auf den öffentlichen Personennahverkehr aus. Dann bleiben sämtliche Busse und Stadtbahnen der Üstra in den Depots.

Ab Dienstag Ausstände in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg

In Südniedersachsen beginnen die Protestaktionen am Dienstag mit Schwerpunkten in Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg. Ver.di zufolge sind unter anderem die Beschäftigten von Energieversorger BS-Energy, Rathaus Salzgitter und Klinikum Wolfsburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch die Angestellten der Agentur für Arbeit in Braunschweig und Salzgitter haben Streiks angekündigt. Kindertagesstätten seien nicht dazu aufgerufen. Die Busfahrer wollen nach Gewerkschaftsangaben unter anderem in Wolfsburg, Göttingen und Osnabrück ihre Arbeit niederlegen.

Erste ver.di-Aktionen in Verden und Lüneburg

Mit einer Kundgebung am Lüneburger Rathaus war am Freitag die erste Warnstreik-Woche in Niedersachsen zu Ende gegangen. Rund 350 Beschäftigte hatten sich auf dem Platz versammelt, um von Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) mehr Lohn zu fordern, wie ver.di sagte. Mädge führt die bundesweiten Verhandlungen für die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA). Den Auftakt hatte am Donnerstag Verden gemacht. Dort legten nach Angaben von ver.di bis zu 150 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Auch in Hildesheim waren Aktionen geplant.

Nächste Verhandlungsrunde beginn Ende Oktober

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 150 Euro im Monat. Die Arbeitgeber haben in den ersten zwei Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt.

