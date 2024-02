Ab Montag erneut Warnstreik im ÖPNV in Niedersachsen Stand: 15.02.2024 09:27 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat zu neuen Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen. In Niedersachsen soll in mehreren Städten die Arbeit niedergelegt werden.

Fahrgäste in Niedersachsen müssen sich nächste Woche am Montag und Dienstag Alternativen zu Bus oder Bahn suchen. In den Städten Hannover, Braunschweig, Osnabrück, Göttingen, Wolfsburg und Goslar sowie bei der Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn streiken die ÖPNV-Beschäftigten. Von dem Warnstreik betroffen sind laut ver.di Beschäftigte, für die der Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) gilt.

Streik: Fast überall kein Nahverkehr

Für Hannover teilten die Verkehrsbetriebe Üstra mit, dass am Montag, den 19. Februar, und Dienstag, den 20. Februar, ganztägig weder Busse noch Bahnen fahren werden. Regiobus und sprinti seien von dem Streik nicht betroffen. In Braunschweig entfällt nach Angaben der Verkehrs-GmbH (BSVG) ebenfalls der gesamte Nahverkehr. Ausgenommen sind Grundschulbusse. Die Stadt Osnabrück hat mitgeteilt, dass im städtischen MetroBus-Liniennetz keine Fahrten angeboten werden. Auch ein erheblicher Teil des Schülerverkehrs entfalle. Wolfsburg hat einenStreikfahrplan entwickelt, der wenige Fahrten sicherstellen soll, einige Linien entfallen jedoch auch komplett.

Forderungen von ver.di

Ver.di fordert unter anderem Entlastungen in Form von zusätzlichen Urlaubstagen, der Anerkennung von Arbeit in schwierigen Zeitlagen, einer Erhöhung der Ruhezeit und die Gleichbehandlung des Fahrdienstes als Schichtarbeit. Nach Gewerkschaftsangaben sollen die Tarifgespräche am 22. Februar fortgesetzt werden. In den bisher laufenden Verhandlungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) sei die Gewerkschaft unzufrieden mit dem Angebot und den Forderungen der Arbeitgeberseite: So forderten die Arbeitgeber unter anderem eine Kürzung des Krankengeldzuschusses, heißt es von ver.di.

Demonstration und Kundgebungen angekündigt

In Hannover hat ver.di zudem am Montagmorgen zu einer Demonstration aufgerufen. In Braunschweig und Osnabrück soll es ebenfalls Kundgebungen geben. Von dem Streik nicht betroffen sind Wilhelmshaven und Bremen. In Göttingen haben Beschäftigte im Nahverkehr schon am Mittwoch dieser Woche gestreikt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr