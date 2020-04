Stand: 24.04.2020 14:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Jetzt live: Tonne informiert über Schulstart

Ab Montag gilt in Niedersachsen in bestimmten Bereichen eine Maskenpflicht, außerdem startet der Schulbetrieb für Abschlussklassen. Wie steht es um weitere Maßnahmen? Seit 14.30 Uhr informiert wieder der Krisenstab der Landesregierung zum aktuellen Stand im Kampf gegen das Coronavirus. Sprechen werden Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zum Sachstand aus seinem Ressort. Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, stellt Änderungen an der Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen vor.

Weil "tief erleichtert"

Gestern hatte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in einer Sondersitzung des Landtags eine Regierungserklärung abgegeben. In seiner Rede zeigte sich Weil zufrieden mit der bisherigen Eindämmung des Coronavirus. Er sei "tief erleichtert" über die Entwicklung, sagte der SPD-Politiker. Seit Beginn der Einschränkungen sei es gelungen, "das Blatt zu wenden". "Heute haben wir das Infektionsgeschehen nicht beseitigt, aber vorerst unter Kontrolle." Das sei eine gewaltige Leistung. Doch Weil mahnte zur weiteren Vorsicht.

