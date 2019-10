Stand: 04.10.2019 11:47 Uhr

ASB-Prozess: Angeklagter äußert sich zu Vorwürfen

Im Prozess um veruntreute Millionengelder beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat sich am Freitag zum ersten Mal ein Angeklagter vor dem Landgericht Hildesheim geäußert. Der 37 Jahre alte frühere Assistent der ASB-Geschäftsführung sagte, er habe zwar im Auftrag des mitangeklagten 46 Jahre alten Ex-Geschäftsführers Rechnungen eingereicht, viele davon aber nicht hinterfragt und von strafbarem Verhalten nichts gewusst. Der Anklage zufolge sollen die beiden Männer Geld für Flüchtlingsunterkünfte in die eigene Tasche gesteckt haben. Dem Land Niedersachsen war so ein Schaden von mehr als acht Millionen Euro entstanden.

Beschuldigte sollen Geld für private Zwecke genutzt haben

Der 46-Jährige sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Dem 37-Jährigen wird zudem der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Mitangeklagt ist auch die Ehefrau des 37-Jährigen wegen Beihilfe. Die ASB-Gesellschaft Soziale Dienste hatte seit 2015 einige Asylbewerber-Unterkünfte im Auftrag des niedersächsischen Innenministeriums und der Landesaufnahmebehörde betrieben. Von 2017 an soll das Land Niedersachsen Geld auf ein Konto überwiesen haben, das nur scheinbar für die gemeinnützige GmbH eingerichtet worden war.

