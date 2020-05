Stand: 18.05.2020 06:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

ASB Hannover: Weiterer Prozess beginnt

Im Fall um einen Millionenbetrug beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Hannover beginnt heute vor dem Landgericht Hildesheim ein weiterer Prozess gegen drei Angeklagte. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Gericht müssen sich ein früherer Mitarbeiter und zwei Geschäftspartner des ASB wegen Untreue verantworten.

Videos 01:24 Niedersachsen 18.00 Hildesheim: Urteil im Prozess um Ex-ASB-Chef Niedersachsen 18.00 Ein Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bundes in Hildesheim hatte mehrere Millionen Euro beiseite geschafft. Er bekommt sechseinhalb Jahre Haft. Video (01:24 min)

Millionenbeträge beiseite geschafft?

Laut Staatsanwanwaltschaft sollen zwei der Angeklagten als Betreiber beziehungsweise Sicherheitsdienstleister für Flüchtlingsunterkünfte unter anderem in Uetze und Wunstorf (Region Hannover) sowie in Nienburg und Hildesheim zuständig gewesen sein. Der dritte war als Steuerberater tätig. Die Angeklagten sollen nicht erbrachte Arbeiten abgerechnet und so Millionenbeträge beiseite geschafft haben.

In einem anderen Prozess war der Hauptangeklagte bereits zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt worden.

