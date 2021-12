AKW Grohnde: Kernkraftwerk geht heute vom Netz Stand: 31.12.2021 08:11 Uhr Nach rund 36 Jahren geht das Kernkraftwerk Grohnde im Weserbergland heute endgültig vom Netz. Insgesamt werden drei von sechs Atomkraftwerken in Deutschland zum Jahresende abgeschaltet.

"Wir werden uns ab 23 Uhr vor dem AKW-Tor treffen und laut herunterzählen", sagte Peter Dickel von der "Regionalkonferenz Grohnde abschalten", in der mehrere atomkraftkritische Bürgerinitiativen organisiert sind. "Um Punkt zwölf wollen wir auf die Stilllegung anstoßen, ohne Alkohol und Corona-konform." Drinnen im Kraftwerk werde dann niemandem zum Feiern zumute sein, so AKW-Leiter Michael Bongartz: "Für uns Kraftwerker ist das ein trauriger Moment."

Nuklearer Rückbau dauert rund 15 Jahre

Der Betreiber rechnet damit, dass allein der nukleare Rückbau des AKW Grohnde rund 15 Jahre dauern werde. Daran schließen sich demnach noch rund zwei Jahre für den Abbruch der Gebäude an. Das Kraftwerk, das 1985 in Betrieb genommen wurde, gehörte nach Angaben des Betreibers mehrfach zu den erzeugungsstärksten Kernkraftwerken weltweit. Insgesamt werden zum Jahresende drei von sechs Atomkraftwerken in Deutschland abgeschaltet: Grohnde, Gundremmingen C und Brokdorf. Bis Ende 2022 folgen mit Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 dann auch die letzten deutschen Kernkraftwerke.

Videos Panorama vom 20. März 1979 Die Sendung von Panorama vom 20. März 1979. Unter anderem sind auch die Auseinandersetzungen in Grohnde ein Thema. Video

"Versorgungssicherheit ist weiterhin gewährleistet"

Den schrittweisen Atomausstieg hatte Deutschland nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 beschlossen. Die Stromversorgung im Land ist laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trotz der Abschaltung der Atomkraftwerke gesichert: "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist weiterhin gewährleistet", so Habeck. Die Regierung werde "durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien und die Beschleunigung des Netzausbaus" zeigen, dass eine Ausrichtung von Wirtschaft und Industrie auf Klimaneutralität möglich sei.

Verletzte bei Auseinandersetzungen am Bauplatz

Das AKW Grohnde war von Beginn an umstritten. Im März 1977 wurden bei Auseinandersetzungen am Bauplatz Hunderte Demonstrierende und Dutzende Polizistinnen und Polizisten teils schwer verletzt. Im Sommer 1977 bauten Bürgerinitiativen auf dem geplanten Kühlturmgelände ein Anti-Atom-Dorf mit mehr als 20 Hütten, einem Windrad und einem Stall für das Dorfschwein "Genscher". Das Dorf wurde später von der Polizei geräumt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.12.2021 | 17:00 Uhr