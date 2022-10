Stand: 19.10.2022 06:30 Uhr ADFC kritisiert gefährliche Fahrradstreifen in Hannover

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) kritisiert die in Hannover nur durch Farbe markierten Fahrradwege am Fahrbahnrand. Sie seien lebensgefährlich. Die rot markierten Radwege auf der rechten Fahrbahnseite seien vielerorts - wie zum Beispiel in der Königstraße in Hannover - nur 85 Zentimeter breit. Unmittelbar daneben parkten auf dem Seitenstreifen Autos. Um sich vor plötzlich öffnenden Autotüren zu schützen, seien deshalb viele Radfahrer links vom markierten “Schutzstreifen” auf der Fahrbahn unterwegs. Der ADFC hält die in Hannover nur farblich abgesetzten Fahrradwege auch rechtlich für problematisch.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.10.2022 | 11:25 Uhr