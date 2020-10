Stand: 15.10.2020 09:01 Uhr ADAC bewertet Radwege in Hannover mit "mangelhaft"

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hat die Radwege in deutschen Städten bemängelt. Rund jeder dritte erfülle nicht einmal die jeweilige Mindestbreite von 1,60 Metern. Den Radwegen in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover bescheinigte der ADAC ein "mangelhaft". Der Auto-Club hatte in den fünf Landeshauptstädten mit dem höchsten sowie den fünf Landeshauptstädten mit dem niedrigsten Radanteil am Verkehr überprüft, ob die bestehenden Radwege dem immer größer werdenden Andrang gewachsen sind. Bei der Stichprobe wurden 120 Routen untersucht. Als einzige Stadt erhielt Kiel ein gutes Test-Urteil, dort fiel laut ADAC keine einzige Route durch. Bremen erhielt ein "ausreichend". Andere norddeutsche Städte hatte der ADAC nicht getestet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.10.2020 | 08:00 Uhr