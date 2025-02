ABF Messe 2025 Hannover: Alles rund um Aktivurlaub und Camping Stand: 10.02.2025 10:21 Uhr Vom 12. bis 16. Februar findet die Freizeitmesse ABF 2025 in Hannover statt. Dort werden Trends aus den Bereichen Caravaning, Urlaub und Mobilität vorgestellt, in diesem Jahr mit prominenten Gästen.

Es ist laut Organisatoren "eine der größten Freizeitmessen Deutschlands", bei der es um Aktivurlaub, Camping und Outdoor geht. In diesem Jahr stehen die Themen Fahrrad und Mobilität im Fokus der ABF. Bei mehr als 500 Ausstellern dreht sich alles um nachhaltige und zukunftsorientierte Fortbewegungsmittel, "ob Fahrrad, E-Bike, Elektroauto oder E-Scooter", heißt es. Vor allem die Auswahl an Zweirädern sei nie so groß gewesen. Das offizielle Partnerland ist in diesem Jahr Kanada. Die Themenwelt Reisen und Urlaub präsentiert "das Land in seiner vollen Schönheit".

ABF Hannover: Caravans, Vans und Fahrräder

Auf über 35.000 Quadratmetern werden Caravans und Reisemobile für Familien, sportlich Ambitionierte und Offroad-Fans vorgestellt. Im Bereich "Vanlife" sind laut Organisatoren individuell und selbstausgebauten Kastenwagen zu sehen, außerdem gibt es ein Bühnenprogramm. In der Themenwelt Fahrrad und Mobilität steht eine Teststrecke zur Verfügung, auf der Räder von mehr als 50 Marken ausprobiert werden können. Im Auto-Bereich stehen demnach mehr als 20 aktuelle Modelle auf dem Freigelände zur Probefahrt bereit. Außerdem gibt es auf einer speziellen Testfläche die Möglichkeit, Elektro-Funsportgeräte wie Hoverboards oder Monowheels zu testen.

AUDIO: ABF und B.I.G startet in Hannover (8 Min) ABF und B.I.G startet in Hannover (8 Min)

Joey Kelly, Tim Bendzko und der "ABF RUN"

Zu den Highlights der Messe gehört laut Organisatoren ein Vortrag von Joey Kelly, der als Mitglied der Band "Kelly Family" bekannt wurde. Am 14. Februar soll er von seinen Erlebnissen als Extremsportler berichten und wie er ohne Geld mit seiner Familie in einem Wohnmobil von Kanada nach Südamerika reiste. Bei der Veranstaltung "Vanlife@Night" am 14. Februar tritt außerdem Singer-Songwriter Tim Bendzko auf. In einem Vortrag gibt er Einblicke in seine Reisen. Für Laufbegeisterte bietet die Messe am 15. Februar erstmals den "ABF RUN" an. Ein Lauf-Event auf dem Messegelände mit einem "Kids Run" über 1.600 Meter sowie den Hauptlauf mit einer maximalen Distanz von 10,5 Kilometern.

B.I.G. 2025: Messe für Bauen, Interieur und Garten

Parallel zur ABF findet die B.I.G. statt, eine Messe, bei der sich Besucher rund um die Themen Bauen, Interieur und Garten informieren können. Beide Messen können mit einem Ticket besucht werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover