Stand: 21.04.2023 11:27 Uhr A7 südlich von Hannover: Hochspannungskabel fällt auf Fahrbahn

Am Freitagvormittag ist ein Hochspannungskabel auf die Autobahn 7 zwischen Hannover und Hildesheim-Drispenstedt gestürzt. Nach Polizeiangaben ist ein Auto in das Kabel gefahren. Im Anschluss ereigneten sich drei Auffahrunfälle. Zwei Menschen sind laut Polizei leicht verletzt worden. Die A7 ist in Richtung Süden gesperrt. Die Polizei warnt Autofahrer davor, die Schutzplanken anzufassen. Warum das Kabel auf die Autobahn fiel, ist bislang unklar.

