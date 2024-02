Stand: 23.02.2024 07:59 Uhr A7 nach Unfall am Kreuz Hannover-Ost gesperrt

Bei einem Unfall auf der A7 ist am frühen Freitagmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Die Autobahn ist zwischen den Kreuzen Hannover-Ost und Hannover-Kirchhorst in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Insgesamt waren laut Polizei drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Ersten Erkenntnissen zufolge war gegen 5 Uhr morgens ein Sattelzug kurz hinter dem Kreuz Ost auf der mittleren Spur liegen geblieben. Warum, ist noch unklar. Die Frau fuhr mit ihrem Auto auf. Sie wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Von der Sperrung betroffen ist auch die Überleitung von der A2 zur A7 in Richtung Hamburg. Wie lange sie noch dauert, ist unklar.

