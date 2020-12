A7 bei Hildesheim nach tödlichem Unfall gesperrt Stand: 28.12.2020 11:30 Uhr Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Hildesheim ist am Montagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß die 85-Jährige als Beifahrerin in einem Auto, das zwischen Hildesheim und Hannover von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt ist. Sie starb noch am Unfallort. Der Fahrer, 25 Jahre alt, wurde in dem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden.

"Sieht verheerend aus"

Die A7 ist in Richtung Hannover zwischen Hildesheim-Drispenstedt und Dreieck Hannover-Süd gesperrt. "Es sieht verheerend aus", sagte ein Sprecher der Verkehrsmanagementzentrale NDR.de am Montagvormittag. Die Unfallaufnahme sei noch nicht beendet - wann die Sperrung aufgehoben wird, sei noch nicht absehbar. Autofahrern wird empfohlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren oder eine Umleitung über die U31 zu nutzen.

