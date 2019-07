Stand: 23.07.2019 11:05 Uhr

A7: Lkw rast in Polizeiwagen

Auf der Autobahn 7 nahe Hildesheim ist am Dienstagmorgen ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Streifenwagen-Besatzung gegen 7 Uhr einen Lkw abgesichert, der wegen eines Reifenschadens zwischen den Anschlussstellen Drispenstedt und Hildesheim am Fahrbahnrand stand. Ein von hinten kommender Lastwagenfahrer übersah offenbar die Gefahrenstelle und fuhr auf das Polizeifahrzeug auf. Der Streifenwagen wurde auf den davor stehenden Wagen geschoben, wobei ein Mann zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Inzwischen ist eine Spur befahrbar.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 09:41 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:41 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.07.2019 | 08:30 Uhr