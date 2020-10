Stand: 06.10.2020 07:49 Uhr A7: Lkw-Unfall sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Ein Lkw-Unfall auf der Autobahn 7 hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr für Behinderungen gesorgt. Laut Polizei waren in der Nacht zwei Lastwagen aufeinander aufgefahren. Einer der beiden hatte einen Transporter und ein Auto geladen, die auf die Straße stürzten und aufwendig geborgen werden mussten. Ein Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die A7 Hannover-Hamburg war nach dem Unfall in Höhe Mellendorf stundenlang gesperrt, nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen staute sich der Verkehr auf einer Länge von bis zu neun Kilometern.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.10.2020 | 08:30 Uhr