A7: Bergung nach Lkw-Unfall sorgt für lange Staus

Die Autobahn 7 bei Hannover ist wieder frei. Den gesamten Freitag hatte es nach einem schweren Lkw-Unfall erhebliche Verkehrsbehinderungen gegeben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war in Fahrtrichtung Hamburg gegen 6 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Kirchhorst und Altwarmbüchen ein mit drei Klein-Lkw beladener Tieflader nach einem Reifenplatzer ins Schlingern geraten. Als der Fahrer gegenlenkte, kippte der Sattelzug auf die Seite und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Schwerer Lkw-Unfall auf A7 sorgt für Staus Hallo Niedersachsen - 24.07.2020 19:30 Uhr Auf der A7 bei Hannover ist am Freitagmorgen ein Sattelschlepper mit drei geladenen Zugmaschinen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und umgekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt.







Ladung verteilt sich auf beiden Fahrbahnen

Zwei der geladenen Fahrzeuge lösten sich bei dem Unfall und gerieten auf die Gegenfahrbahn, wo sie einen entgegenkommenden Pkw beschädigten. Der dritte Klein-Lkw wurde auf die Fahrbahn Richtung Hamburg geschleudert. Außerdem verteilten sich Motorblöcke, Altreifen und weitere Schrottteile auf beiden Seiten der Mittelschutzplanke.

Bergungsarbeiten sorgten für lange Staus

Zunächst war die dreispurige Strecke in Richtung Kassel komplett gesperrt. Am späten Nachmittag wurden dann die Fahrstreifen in Richtung Hamburg für die Bergung dicht gemacht und erst gegen 21.30 Uhr wieder geöffnet. Es kam tagsüber auf den Ausweichstraßen zu längeren Staus.

