Stand: 11.10.2021 20:32 Uhr A7: Baustelle zwischen Hannover und Hildesheim eingerichtet

Auf der Autobahn 7 zwischen Hildesheim und Hannover ist in den vergangenen Wochen eine Baustelle eingerichtet worden. Sie wird den Verkehr bis ins Jahr 2025 behindern. In drei Bauabschnitten wird die Fahrbahndecke zwischen Hildesheimer Börde bis zum Dreieck Hannover-Süd vollständig saniert. Ab Donnerstag beginnen die Arbeiten am ersten Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt und dem Parkplatz An der Alpe. Allein dort werden 230.000 Quadratmeter Betonfahrbahn erneuert. Nach 30 Jahren Betrieb sei das auch notwendig, sagte ein Sprecher.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.10.2021 | 06:30 Uhr