Stand: 14.10.2023 19:57 Uhr A400M in Wunstorf gestartet: Bundeswehr evakuiert Bürger aus Israel

Die Bundeswehr soll deutsche Staatsbürger aus Israel ausfliegen. Dazu sei ein Militärtransporter vom Typ A400M von Deutschland aus nach Tel Aviv unterwegs, heißt es aus Sicherheitskreisen in Berlin. Sämtliche A400M der Luftwaffe sind am Standort Wunstorf (Region Hannover) beim Lufttransportgeschwader 62 stationiert. Die Rückkehr der Maschine mit bis zu 50 Menschen an Bord wird nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios für 2 Uhr nachts erwartet. Nach Informationen des ARD-Studios Tel Aviv bringt der Transporter auf dem Hinflug Hilfsgüter nach Israel. Für den Sonntag soll ein weiterer Flug vorbereitet werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min