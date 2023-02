A37 in Richtung Celle ab Mittwochabend gesperrt Stand: 21.02.2023 17:38 Uhr Die Autobahn 37 in Richtung Celle wird am Mittwoch ab 19 Uhr zwischen Beinhorn und Schillerslage wegen Bauarbeiten gesperrt. Am Donnerstag um 5 Uhr soll die Fahrbahn wieder frei sein.

Eine Umleitung ist ausgeschildert. Autofahrende sollen ab Beinhorn über die K112 (Alte Schanze) und K120 (Olshorster Moor) zur Auffahrt Schillerslage an der B3 gelangen. Die Fahrbahndecke wird in mehreren Abschnitten zwischen Hannover-Buchholz und Schillerslage erneuert, der Abschnitt am Mittwoch ist der letzte Abschnitt der Bauarbeiten. Nach Angaben der Autobahn GmbH sind von der Sanierung alle drei Fahrstreifen betroffen. Eine Verkehrsführung auf einem Streifen an den Arbeiten vorbei sei daher nicht möglich, hieß es.

Sperrung der A37: Zwei von drei Teilabschnitten fertig

Am Montag wurde zwischen 8 und 18 Uhr bereits ein erster Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Buchholz und Hannover-Kirchhorst gesperrt. Im selben Zeitraum war am Dienstag der zweite Abschnitt zwischen Hannover-Kirchhorst und Beinhorn von der Sperrung betroffen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.02.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr