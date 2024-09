Stand: 25.09.2024 11:09 Uhr A37 bei Hannover ab Donnerstag in beide Richtungen gesperrt

Ab Donnerstag wird die A37 bei Hannover in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. In Fahrtrichtung Hannover ist den Angaben zufolge ab 9 Uhr der Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst und dem Weidetorkreisel betroffen. In Richtung Celle betrifft die Sperrung demnach nur den Abschnitt zwischen Weidetorkreisel und der Anschlussstelle Misburg. Die Auffahrten von der A2 und der A7 auf die A37 in Richtung Hannover sind nach Angaben der Autobahn GmbH nicht möglich. Zudem sei die Auffahrt an der Anschlussstelle Misburg in Fahrtrichtung Hannover gesperrt, heißt es. Grund sind demnach dringende Bauarbeiten an der Fahrbahn. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden gebeten, die mit einem roten Punkt gekennzeichneten Umleitungen zu nutzen. Die Sperrung soll bis Samstag um 5 Uhr andauern.

