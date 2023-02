A37 an drei Tagen in Richtung Celle für 30 Stunden gesperrt Stand: 19.02.2023 12:54 Uhr Autofahrende müssen in der kommenden Woche mit Verkehrsbehinderungen im Nordosten von Hannover rechnen. Die A37 wird ab Montag in Fahrtrichtung Celle an drei Tagen für mehrere Stunden gesperrt.

Grund sind Bauarbeiten. Die Fahrbahndecke soll in mehreren Abschnitten zwischen Hannover-Buchholz und Schillerslage erneuert werden. Nach Angaben der Autobahn GmbH sind von der Sanierung in verschiedenen Bereichen alle drei Fahrstreifen betroffen. Eine Verkehrsführung auf einem Streifen an den Bauarbeiten vorbei sei daher nicht möglich, hieß es. Bei allen drei Teilsperrungen werden den Angaben zufolge Umleitungen ausgeschildert.

Sperrung der A37: Umleitung am Montag führt über A2 und A7

Los geht es am Montag: Zwischen 8 und 18 Uhr wird der A37-Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Hannover-Buchholz und Hannover-Kirchhorst gesperrt. Autofahrerinnen und -fahrer sollen über Hannover-Buchholz auf die A2 in Fahrtrichtung Berlin ausweichen. Am Autobahnkreuz Hannover-Ost sollen sie über die A7 zum Autobahnkreuz Hannover-Kirchhorst fahren, um dort auf die A37 in Richtung Celle zu gelangen.

Am Dienstag folgt der nächste Abschnitt: Dann ist der Bereich zwischen Hannover-Kirchhorst und Beinhorn zwischen 8 und 18 Uhr gesperrt. Die Umleitungen führen über die K112 (Hannoversche Straße / Steller Straße) über Isernhagen zur Anschlussstelle Beinhorn.

Die dritte Sperrung geht über Nacht: Im Zeitraum zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagfrüh bis voraussichtlich 5 Uhr wird der Abschnitt zwischen Beinhorn und Schillerslage gesperrt. Autofahrende sollen dann ab Beinhorn über die K112 (Alte Schanze) und K120 (Olshorster Moor) zur Auffahrt Schillerslage an der B3 gelangen.

