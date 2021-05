Stand: 21.05.2021 12:17 Uhr A20: Umweltschützer protestieren gegen Autobahn-Ausbau

Die Umweltorganisation BUND und mehrere Bürgerinitiativen wollen bei einem Aktionswochenende vom 4. bis 6. Juni für eine Mobilitätswende werben. Vorgesehen sind Fahrraddemos und andere Proteste entlang der gesamten rund 200 Kilometer langen Strecke der geplanten Autobahn 20 zwischen Westerstede in Niedersachsen und Bad Segeberg in Schleswig-Holstein, wie der BUND am Freitag in Hannover mitteilte. Zudem soll es an der Autobahn 39 bei Lüneburg, Wolfsburg und Braunschweig sowie in Hannover Aktionen geben. Autobahnen wie die Küstenautobahn A20 oder die A39 bei Wolfsburg würden Milliarden Euro verschlingen und zusätzlichen Verkehr verursachen, kritisierte der BUND. Auch würden wertvolle Lebensräume zerstörten, da die Trassen teils durch geschützte Wald- und Moorgebiete verliefen.

