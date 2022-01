A2 nach zwei Unfällen ab Lehrte voll gesperrt Stand: 07.01.2022 10:17 Uhr Auf der A2 haben sich am Freitagmorgen zwei schwere Unfälle ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Menschen schwer verletzt. Die Autobahn ist bei Lehrte Richtung Berlin gesperrt.

Der erste Unfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen. Der Fahrer eines 40-Tonners hatte laut Polizei bei Hämelerwald (Region Hannover) die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke, stürzte um und kam auf der Fahrbahn Richtung Berlin zum Liegen.

Lkw blockieren Rettungsgasse

Für die alarmierten Feuerwehren gestaltete sich die Arbeit schwierig, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Alle Fahrspuren seien durch den verunglückten Lastwagen blockiert worden, dadurch habe sich ein Stau gebildet, in dem andere Lkw auf dem linken und auf dem Pannenfahrstreifen standen. So sei die Rettungsgasse auf der gesamten Breite der Autobahn zeitweise blockiert gewesen, heißt es. Laut Feuerwehr konnten der Fahrer des Sattelschleppers und eine weitere Person dann aus dem Lkw befreit werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Um den umgestürzten Sattelzug nun zu bergen, seien zwei Kräne notwendig.

Bei Lehrte steht Lkw quer

Am Stauende ereignete sich am Morgen dann ein weiterer Unfall. Zwischen Lehrte und Lehrte-Ost fuhren mehrere Fahrzeuge ineinander, wie die Polizei mitteilte. Darunter sei auch ein Lastwagen, der jetzt quer stehe. Zwei Personen wurden ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die A2 von Hannover nach Berlin ist nun bereits ab Lehrte gesperrt. Wie lange die Aufräumarbeiten an beiden Unfallstellen dauern werden, ist unklar.

