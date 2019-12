Stand: 26.12.2019 10:13 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A2 nach Lkw-Unfall bei Lehrte gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A2 bei Lehrte (Region Hannover) in Richtung Dortmund gesperrt. Ein in Richtung Berlin fahrender Lastwagen war am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald gegen die Mittelleitplanke gefahren und umgekippt. Ursache war vermutlich ein Reifenplatzer, sagte eine Polizeisprecherin NDR.de. Der Fahrer des Lkw wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge hat der Lastwagen Gemüse geladen. Vom Feiertagsfahrverbot ist er daher ausgenommen.

Fahrbahn in Richtung Berlin wieder frei

Folgen hat der Unfall, der sich gegen 5.15 Uhr ereignete, für den Verkehr: Weil ein relativ großes Trümmerfeld entstand und der umgekippte Auflieger auf die Gegenfahrbahn ragte, musste die Autobahn vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden. Mittlerweile kann die Unfallstelle in Richtung Berlin wieder passiert werden - dort ist aber nur ein Fahrstreifen freigegeben. In Richtung Dortmund ist die A2 weiterhin gesperrt. Wie lange die Sperrung aufrecht erhalten bleibt, ist noch nicht abzusehen. Am Vormittag staute sich der Verkehr zeitweise auf sieben Kilometer. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

