Stand: 21.03.2025 14:27 Uhr A2 im Landkreis Schaumburg bis Mitte Juli teilweise gesperrt

Autofahrer und Autofahrerinnen müssen sich ab dem 28. März auf der A2 im Landkreis Schaumburg auf eine neue Baustelle einstellen: Auf der Fahrbahn Richtung Dortmund wird die Sanierung von fünf Talbrücken vorbereitet, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte. Zwischen Bad Eilsen-Ost und Veltheim sind demnach bis voraussichtlich Mitte Juli nur zwei von drei Spuren frei. Das Tempolimit werde auf 80 Stundenkilometer begrenzt. Der dritte Fahrstreifen soll abschnittsweise gesperrt werden, so die Autobahngesellschaft des Bundes. Die Bauarbeiten werden den Angaben zufolge oft nicht für Autofahrer zu sehen sein, weil sie unter anderem an der Brücken-Unterseite stattfänden. Die Autobahngesellschaft hatte Ende 2024 angekündigt, in diesem Jahr vor allem die Brücken im Autobahnnetz zu sanieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau