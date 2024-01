Stand: 09.01.2024 20:41 Uhr A2 gesperrt: Umgekippter Tanklaster verliert Palmöl

Ein verunfallter Tanklaster sorgt seit dem späten Dienstagnachmittag auf der A2 zwischen Wunstorf-Kolenfeld und Bad Nenndorf für Verkehrsbehinderungen. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers kann die Sperrung wegen der Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden andauern - die Unfallursache sei weiterhin unklar. Der Verkehr staut sich ab dem Dreieck Hannover-West. Aus dem umgekippten Lkw ist laut einem Feuerwehrsprecher Palmöl auf den Seitenstreifen gelaufen. Ein nachfolgender Lkw fuhr in Trümmerteile, wodurch der Treibstofftank beschädigt wurde und Diesel auf die Fahrbahn gelangte. Der Fahrer des Tanklasters musste von Rettungskräften aus der Fahrerkabine befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie der Sprecher der Feuerwehr dem NDR Niedersachsen sagte.

