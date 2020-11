A2 bei Lehrte wird wieder über das Wochenende voll gesperrt

Stand: 20.11.2020 11:20 Uhr

Die A2 wird bei Lehrte (Region Hannover) am Wochenende erneut wegen Bauarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Los geht es heute um 20 Uhr. Erst am Sonntagnachmittag soll die Strecke wieder frei sein.