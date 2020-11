A2 bei Lehrte am Wochenende wegen Bauarbeiten dicht Stand: 13.11.2020 10:21 Uhr Aufgrund von Bauarbeiten wird die Autobahn 2 an diesem Wochenende im Bereich der Anschlussstelle Lehrte beidseitig gesperrt. Der örtliche Energieversorger muss beschädigte Oberleitungen austauschen.

Die Sperrung beginnt Freitag Abend um 20 Uhr und soll bis Sonntag um 17.30 Uhr andauern. Nach Angaben der Landesstraßenbaubehörde müssen 80 Jahre alte Oberleitungen ersetzt werden, die direkt über die Autobahn führen. Dies sei aufgrund von Seilschäden unaufschiebbar und könne nur unter Vollsperrung erfolgen, um die Verkehrssicherheit nicht zu gefährden, teilte die Behörde mit.

Mehrere Umleitungen eingerichtet

In Fahrtrichtung Berlin beginnt die Sperrung ab dem Autobahnkreuz Hannover Ost, in Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Lehrte-Ost. Der überregionale Verkehr wird über die A7 und die A39 umgeleitet, regional können Autofahrer auf die B65, die B443 und die K134 ausweichen. Am darauffolgenden Wochenende wird die Strecke erneut gesperrt sein.

