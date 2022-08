A2 bei Lehrte: Weiterhin Vollsperrung in Richtung Berlin Stand: 01.08.2022 14:28 Uhr Bei einem Unfall mit zwei Lastkraftwagen auf der A2 bei Lehrte ist in der Nacht zu Montag ein Mann ums Leben gekommen. Die Bergungsarbeiten dauern an. Die A2 in Richtung Berlin ist weiterhin gesperrt.

Derweil staut dich der Verkehr laut Polizei auf vier bis fünf Kilometern. "Die Umgehungsstraßen sind durch das Verkehrsaufkommen auch stark belastet", sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Wann die Sperrung aufgehoben wird, sei noch nicht absehbar. Auf der Gegenfahrbahn war es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen gekommen.

31-Jähriger wird eingeklemmt

Gegen 4 Uhr war es zwischen den Anschlussstellen Lehrte-Ost und Hämelerwald zu dem Unglück gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte gegengelenkt. Das Fahrzeug sei daraufhin in die Mittelleitplanke gefahren und umgestürzt. Ein nachfolgender Lastkraftwagen sei in das verunfallte Fahrzeug geprallt. Der 31-Jährige wurde in seiner Kabine eingeklemmt. Ein Notarzt stellte nach der Bergung durch Feuerwehrleute den Tod des Mannes fest. Der 64 Jahre alte Fahrer des anderen Lkw erlitt leichte Verletzungen.

