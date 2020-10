Stand: 02.10.2020 07:12 Uhr A2 bei Lauenau: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er mit seinem Lastwagen in der Nacht ungebremst auf einen am Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Der Mann wurde eingeklemmt und tödlich verletzt. Der andere am Unfall beteiligte Lkw konnte bis zur nächsten Raststätte gefahren werden. Ob der Fahrer verletzt wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Aufräumarbeiten zwischen Lauenau und Bad Nenndorf dauerten bis in den Morgen. Die A2 war Richtung Berlin bis etwa 6 Uhr gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.10.2020 | 06:30 Uhr