Stand: 02.10.2020 09:31 Uhr A2 bei Lauenau: 31-Jähriger stirbt bei Lkw-Unfall

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Lauenau (Landkreis Schaumburg) ist am späten Donnerstagabend der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der 31-Jährige gegen 22.30 Uhr an einem Stauende ungebremst auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrerkabine fast vollständig zerstört. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Stundenlange Sperrung wegen Bergungsarbeiten

Der andere am Unfall beteiligte Lkw konnte noch bis zur nächsten Raststätte weiterfahren. Laut der Sprecherin blieb der 33-jährige Fahrer unverletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Aufräumarbeiten zwischen Lauenau und Bad Nenndorf dauerten bis in den frühen Morgen. Erst um 5 Uhr konnte die Strecke in Richtung Berlin wieder freigegeben werden.

