Stand: 15.11.2022 21:51 Uhr A2 bei Hannover gesperrt: Unfall mit Gefahrgut-Transporter

Auf der A2 hat sich am Dienstagabend zwischen dem Dreieck Hannover-West und Bothfeld ein Unfall mit einem Gefahrgut-Transporter ereignet. Die Fahrbahn von Dortmund in Richtung Hannover sollte nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen bis voraussichtlich 2 Uhr in der Nacht gesperrt bleiben. Am Abend staute sich der Verkehr. Autofahrende wurden gebeten, die Lüftung in den Fahrzeugen ausgeschaltet und die Fenster geschlossen zu lassen. Welche Art von Gefahrgut der Lkw transportierte, war am Abend unbekannt. Die Umleitung führt ab dem Dreieck Hannover-West über die A352 bis Mellendorf und von dort über die A7 zum Kreuz Hannover-Ost.

