Stand: 07.01.2022 07:18 Uhr A2 bei Hämelerwald nach Lkw-Unfall voll gesperrt

Die A2 ist zwischen Hämelerwald (Region Hannover) und Peine nach einem Lkw-Unfall voll gesperrt. Der Fahrer des 40-Tonners hatte am frühen Freitagmorgen in dem Bereich die Kontrolle über den Lastwagen verloren. Das Fahrzeug durchbrach die Mittelleitplanke, stürzte um und liegt nun quer auf der Fahrbahn in Richtung Berlin. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der Lkw hatte Paletten geladen, die geborgen werden müssen. Der Sattelzug muss anschließend aufwendig mit einem Kran aufgestellt und abgeschleppt werden. Nach Angaben der Autobahnpolizei wird das noch mehrere Stunden dauern.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.01.2022 | 07:30 Uhr