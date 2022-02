Stand: 10.02.2022 21:17 Uhr A2 bei Garbsen: Stundenlange Behinderungen nach Lkw-Unfall

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Garbsen (Region Hannover) ist ein Mann am Donnerstag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Lastkraftwagen zwischen den Anschlussstellen Hannover-Herrenhausen und Garbsen gegen 11.35 Uhr auf einen liegen gebliebenen Sattelzug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der defekte Lkw in den angrenzenden Grünstreifen geschoben. Der Sattelzug kam unmittelbar hinter der Unfallstelle zum Stillstand. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls war die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund zeitweise gesperrt. Der Verkehr war stundenlang beeinträchtigt.

