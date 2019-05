Stand: 27.05.2019 16:13 Uhr

A2-Unfall: Helfer retten Lkw-Fahrer aus Flammen

Das schnelle Eingreifen von mehreren Ersthelfern hat nach einem Lkw-Unfall am Montagmittag auf der A2 bei Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) einem eingeklemmten Lkw-Fahrer vermutlich das Leben gerettet. "Der hätte ohne sie kaum eine Chance gehabt und wäre wohl verbrannt", sagte der Sprecher der Feuerwehr Barsinghausen, Henk Bison der dpa. "Ich habe an der Unfallstelle allein 13 leere Feuerlöscher gezählt." Der Fahrer war nahe der Auffahrt Bad Nenndorf mit seinem Sattelschlepper auf einen anderen Lkw aufgefahren. Dessen Fahrer hatte nach einem geplatzten Reifen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in die Mittel-Leitplanke gefahren. Beim Aufprall wurde dessen Führerhaus abgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie eine Polizeisprecherin am Nachmittag sagte.

Fahrer wird in Klinik geflogen

Die Zugmaschine und der umgekippte Auflieger gerieten anschließend in Brand. Rettungskräfte bargen den eingeklemmten Fahrer, der per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Die Autobahn 2 war nach dem Unfall bei Bad Nenndorf zwischen Dortmund und Hannover vollgesperrt.

Lange Staus nach Sperrungen

Die Polizeisprecherin schloss nicht aus, dass die Sperrung der Fahrbahn in Richtung Berlin noch bis in die Abendstunden andauern könnte. Zunächst müssten die Folgen des Brandes beseitigt werden. Die Sperrung in Fahrtrichtung Dortmund könne aber aufgehoben werden, sobald das Fahrerhaus geborgen ist. In beiden Richtungen entstanden lange Staus.

