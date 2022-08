A2: Mann flüchtet mit Tempo 260 vor Polizei - Festnahme Stand: 07.08.2022 13:40 Uhr Polizisten haben einen Mann festgenommen, der sich auf der A2 eine Verfolgungsfahrt mit Beamten geliefert hat. Der Mann war zeitweise mit Tempo 260 unterwegs - doppelt so schnell wie erlaubt.

Der 50 Jahre alte Raser war am Freitag einer Streifenwagenbesatzung an der Anschlussstelle Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) aufgefallen, wie die Polizei Hannover am Sonntag meldete. Die Beamten hätten die Verfolgung des Wagens aufgenommen. Zeitweise sei er doppelt so schnell wie die erlaubten 130 Stundenkilometer gewesen.

VIDEO: 7 Tage... unter Polizisten (30 Min)

Festnahme in NRW: Leasingauto nicht abgegeben

Im Verlauf der Verfolgungsfahrt hätten Polizisten aus Nordrhein-Westfalen die Fahnder unterstützt, so ein Polizeisprecher aus Hannover. Bei Porta Westfalica habe der 50-Jährige die Autobahn mit seinem Fahrzeug verlassen. In Holtrup (Kreis Minden-Lübbecke) hätten Fahnder den Mann gestoppt und vorläufig festgenommen. Es stellte sich heraus, dass der Beschuldigte in einem Leasingwagen unterwegs war, der vor einiger Zeit hätte zurückgegeben werden müssen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines illegalen Rennens und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.08.2022 | 14:00 Uhr