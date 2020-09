Stand: 07.09.2020 12:12 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A2: Gegenstand trifft Windschutzscheibe von Auto

Unbekannte Personen sollen am Sonntag am Autobahndreieck Hannover-West einen Gegenstand von einer Brücke auf die Autobahn 2 geworfen haben. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Wagen eines 40-Jährigen mitten auf der Windschutzscheibe getroffen. Der Mann und seine 33-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Bei dem Gegenstand handelte es sich laut Polizei vermutlich um einen Stein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 89 30 zu melden.

