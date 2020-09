Stand: 02.09.2020 17:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

A2: Behinderungen nach Lkw-Unfall bei Hannover

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 2 am Kreuz Hannover-Buchholz kommt es wegen Bergungsarbeiten noch immer zu Verkehrsbehinderungen. Derzeit wird der Verkehr in Fahrtrichtung Dortmund an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Laut Polizei war am Morgen ein 25-Jähriger mit seinem Lastwagen auf einen anderen Lkw aufgefahren. Der mit Plastikflaschen beladene Laster fing daraufhin Feuer und brannte weitgehend aus. Der 25-Jährige konnte das Fahrzeug eigenständig und nur leicht verletzt verlassen. Wann die Sperrung der A2 in Richtung Dortmund wieder aufgehoben werden kann, ist noch unklar.

Lkw brennt auf Autobahn 2 bei Hannover aus 02.09.2020 16:00 Uhr Am Mittwoch ist am Kreuz Hannover-Buchholz auf der A2 ein Lastwagen auf einen weiteren Lkw aufgefahren. Ein Fahrzeug fing Feuer und brannte aus. Der Fahrer verletzte sich leicht.







