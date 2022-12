Stand: 19.12.2022 12:18 Uhr A2: Abfahrt Hannover-Herrenhausen wird gesperrt

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die Autobahnausfahrt Hannover-Herrenhausen in Richtung Dortmund gesperrt. Als Grund nannte der Betreiber Sanierungsarbeiten an den Fugen zwischen den Betonplatten der Fahrbahn. Die Sperrung ist für Mittwoch ab 19 Uhr vorgesehen. Bis voraussichtlich 6 Uhr am Donnerstag soll sie wieder aufgehoben sein. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, zum Abfahren auf die Anschlussstelle Garbsen auszuweichen.

