Stand: 01.09.2024 10:10 Uhr 993 Straftaten: Mann wird bei Einreise am Flughafen festgenommen

Ein 41-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen bei der Einreise aus der Türkei von der Bundespolizei am Flughafen in Hannover festgenommen worden. Die Beamten stellten bei ihm einen offenen Untersuchungshaftbefehl sowie einen europäischen Haftbefehl fest. Der Mann wurde ihren Angaben zufolge schon seit 2019 von der Staatsanwaltschaft Hildesheim gesucht, da er 993 Straftaten von 2013 bis 2018 begangen haben soll. Alle Taten standen im Zusammenhang mit dem Handel und dem Besitz von Betäubungsmitteln.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover