96-Stunden-Baustelle auf A2: Behinderungen erwartet Stand: 04.08.2021 06:30 Uhr Auf der A2 bei Hannover in Richtung Berlin wird ab Donnerstag erneut eine Turbobaustelle eingerichtet. Innerhalb von 96 Stunden sollen rund vier Kilometer Fahrbahn erneuert werden.

Dadurch ist bis Montag, 9. August, der Bereich zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine gesperrt. Reisende brauchen auf der Strecke entsprechend Geduld, denn ohne Staus und Behinderungen wird es in den vier Tagen in dem Bereich wahrscheinlich nicht zugehen.

Verschleiß durch hohes Verkehrsaufkommen

Laut der Autobahn GmbH des Bundes bekommt die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine eine neue Decke, weil das hohe Verkehrsaufkommen der Autobahn in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zugesetzt habe.

Videos 3 Min Turbobaustelle entsteht auf der A2 für 57 Stunden Die A2 zwischen Kreuz Hannover-Ost und Bothfeld wird für das Wochenende gesperrt. Nina Reckemeyer ist vor Ort. (16.7.2021) 3 Min

Arbeiten laufen im 24-Stunden-Betrieb

Ziel sei, nicht nur den mehr als zehn Jahre alten offenporigen Asphalt zu erneuern, sondern auch die darunter liegende Binderschicht. Diese könne besonders hohe Spannungen aufnehmen, die vor allem schwere Lastwagen verursachten. Im vorgesehenen Bauabschnitt sei die Binderschicht fast 30 Jahre alt. Das Material müsse herausgefräst werden. Gebaut werde im 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Verkehrsteilnehmer sollen Bereich umfahren

Nach Angaben der Autobahn GmbH sind weiträumige Umleitungen eingerichtet. Der Verkehr aus Richtung Westen wird am Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von dort geht es auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest und dann auf die A391 zurück zur A2. Lastwagen aus Richtung Dortmund sollten über die A44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Süd fahren, von dort auf die A7 in Richtung Norden bis zum Dreieck Salzgitter, dann auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig-Südwest. Von da gehe es auf die A391 und zurück auf die A2.

Turbo zeigt Mitte Juli Wirkung

Zuletzt waren Arbeiten an einer Turbobaustelle weiter westlich zwischen Hannover-Ost und Hannover-Bothfeld schneller als geplant beendet worden. Dort waren 57 Stunden Bauzeit eingeplant gewesen. Bereits nach rund 40 Stunden hieß es aber für die Verkehrsteilnehmenden wieder freie Fahrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.08.2021 | 08:00 Uhr