95-jähriger ehemaliger KZ-Wächter aus den USA ausgewiesen Stand: 20.02.2021 15:38 Uhr Die USA haben einen früheren KZ-Wächter nach Deutschland abgeschoben. Der 95-jährige Friedrich Karl B. hatte gestanden, Wachmann im Außenlager des Lagers Neuengamme bei Meppen gewesen sein.

Dem Mann, der zuletzt im US-Bundesstaat Tennessee lebte, wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen. Er kam am Sonnabend mit einem Ambulanzflugzeug in Frankfurt am Main an. Das hessische Landeskriminalamt soll ihn im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft Celle vernehmen. Diese hatte im September 2020 die Ermittlungen gegen B. übernommen, im vergangenen Dezember aber "mangels hinreichenden Tatverdachts" vorerst eingestellt.

Videos 2 Min KZ Neuengamme: Virtueller 75. Gedenktag Die Befreiung der Häftlinge des KZ Neuengamme jährt sich am 3. Mai zum 75. Mal. Eigentlich war eine internationale Gedenkfeier geplant, die nun wegen Corona virtuell stattfinden muss. (03.05.2020) 2 Min

Wiederaufnahme des Verfahrens möglich

Die Einstellung war damit begründet worden, dass die Bewachung von Gefangenen in einem Konzentrationslager, das nicht der systematischen Tötung der Gefangenen diente, für einen Tatnachweis nicht ausreiche. Die Ermittlungen hätten den Mann nicht mit einer konkreten Tat in Verbindung bringen können. Die Verfahrenseinstellung sei "nicht in Stein gemeißelt", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. B. sei gefragt worden, ob er sich zu der Sache einlassen wolle. Das habe er bejaht, allerdings mit dem Hinweis, dies nicht direkt nach der Ankunft tun zu wollen.

USA wollte "Kriegsverbrecher" loswerden

Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" war B. 1959 nach Tennessee gezogen und hatte dort viele Jahre unerkannt gelebt. Erst der Fund von Karteikarten aus der Nazi-Zeit in einem gesunkenen Schiff in der Ostsee führte die Ermittler auf seine Spur. Der 95-Jährige hat seine Rolle als Wächter bereits in den USA eingeräumt. Im Februar 2020 hatte ein Richter in den USA die Ausweisung angeordnet, im November 2020 lehnte eine Berufungsinstanz den Einwand des Betroffenen ab. Der Mann sei aktiver Teilnehmer in einem der dunkelsten Kapitel der Geschichte der Menschheit gewesen, erklärte ein Vertreter der Einwanderungsbehörde. Die USA böten "Kriegsverbrechern" keinen Schutz.

Weitere Informationen Celle: Ermittlungen gegen 94-jährigen Ex-KZ-Wächter Die Generalstaatsanwaltschaft Celle hat die Ermittlungen gegen einen 94-jährigen früheren KZ-Wachmann übernommen. Dem Mann wird mögliche Beihilfe zum Mord an Gefangenen vorgeworfen. (20.09.2020) mehr KZ Neuengamme: Tatort und Gedenkstätte Im Konzentrationslager Hamburg-Neuengamme starben während der NS-Zeit mehr als 40.000 Menschen. Seit 2005 ist das Areal Gedenkstätte. (21.01.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.02.2021 | 13:00 Uhr