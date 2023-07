Stand: 07.07.2023 19:10 Uhr 90-jährige Autofahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Eine 90 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitag bei einer Kollision mit einem Sattelzug im Landkreis Schaumburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin in der Gemeinde Auetal mit ihrem Fahrzeug auf eine Landesstraße abgebogen und hatte einen von links kommenden Lastwagen übersehen. Der 40 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß. Die 90-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover geflogen, wo sie kurz darauf starb. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt.

