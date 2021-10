Stand: 07.10.2021 08:49 Uhr 90-Jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Region Hannover

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in der Region Hannover ist am Mittwoch eine 90-jährige Frau ums Leben gekommen. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Der Feuerwehr war ein Knall mit anschließendem Rauch in Hemmingen gemeldet worden. Als die rund 50 Einsatzkräfte an dem Wohnhaus eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss der Doppelhaushälfte. Die Brandursache ist noch unklar.

