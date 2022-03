Stand: 17.03.2022 21:24 Uhr 89-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß mit Transporter

Ein Transporter für Menschen mit Behinderung ist in Langenhagen (Region Hannover) in das Auto eines 89-Jährigen gefahren, der später im Krankenhaus starb. Der Senior hatte am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto mit eingeschalteten Warnblinker am Fahrbahnrand gehalten, wie die Polizei am Abend mitteilte. Als er mit seinem Fahrzeug wenden wollte, fuhr der 63-Jährige Fahrer des Transporters frontal in das querstehende Auto. Der 89-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag. Der Fahrer des Transporters und zwei der sechs Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

